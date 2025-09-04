Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζάκρη: “Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν Κασσελάκης και Τσίπρας”

"Εμείς εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό"

Τζάκρη: “Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν Κασσελάκης και Τσίπρας”
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Αλέξη Τσίπρα, αν ο δεύτερος προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, απάντησε η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη.

Η κ. Τζάκρη, μιλώντας στο MEGA, ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω και εγώ την παραφιλολογία και τις φήμες περί ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς όμως εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό».

