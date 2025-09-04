Τζάκρη: “Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν Κασσελάκης και Τσίπρας”

Για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ο Στέφανος Κασσελάκης με τον Αλέξη Τσίπρα, αν ο δεύτερος προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, απάντησε η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη.

Η κ. Τζάκρη, μιλώντας στο MEGA, ήταν κατηγορηματική: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούν Στέφανος Κασσελάκης και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω και εγώ την παραφιλολογία και τις φήμες περί ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς όμως εκπροσωπούμε κάτι διαφορετικό».