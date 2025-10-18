Τσουκαλάς: Το 70% της κοινωνίας τρομάζει στο ενδεχόμενο νέας θητείας Μητσοτάκη – Ο πρωθυπουργός ψάχνει σωσίβιο στους ψηφοφόρους της κυρίας Λατινοπούλου

Για «διχαστική επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας», έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς ενόψει της τροπολογίας που φέρνει η κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Mega, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ανέφερε ότι «επί είκοσι τρεις ημέρες έπαιζαν τα ρέστα τους για να μη γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Ρούτσι, την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση και μιλούσε για ενδεχόμενη καθυστέρηση της δίκης». Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση χρησιμοποιεί εθνικά μνημεία για να διαιρέσει τους Έλληνες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο». Παράλληλα της καταλόγισε ότι η τροπολογία έρχεται «μόνο και μόνο για να μιλήσει με ακροατήρια, όπως είναι εκείνα της κ. Λατινοπούλου». Είπε ειδικότερα επ’ αυτού ότι «ο πρωθυπουργός ξέρει ότι πια το 70% της κοινωνίας του έχει γυρίσει στην πλάτη και λέει “από το 30-32 %, ένα μέρος ψηφίζει εμένα, ένα μέρος ψηφίζει τη κυρία Λατινοπούλου ή τον κ. Βελόπουλο”. Η μέριμνά του, λοιπόν, είναι πώς θα συνομιλήσει με αυτά τα ακροατήρια».

Ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι η «καθαρή θέση» του ΠΑΣΟΚ λέει ότι «τα μνημεία είναι χωρικά σύμβολα των κοινωνιών για να τους ενώνουν και προφανώς είναι ζωντανά». «Εμείς δεν θεωρούμε επ’ ουδενί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο, όπως η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται. Διότι, όταν έρχεσαι μια μέρα μετά από την απεργία πείνας και φέρνεις τροπολογία, αυτό ισχυρίζεσαι», τόνισε.

Κληθείς να σχολιάσει την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το ενδεχόμενο νέας εκλογής του κ. Μητσοτάκη τρομάζει το 70% της κοινωνίας, που πιστεύει πως δεν πάει άλλο με αυτήν την πολιτική». Επισήμανε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει κατά δύο μονάδες σε ένα μήνα» και υποστήριξε ότι αυτό «δείχνει προοπτική». «Εμείς προχωράμε με αυτόνομη πορεία. Όσο μιλάμε πολιτικά και δεν γινόμαστε σχολιαστές δημοσκοπήσεων αλλά τοποθετούμαστε για την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει», υπογράμμισε.