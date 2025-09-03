Τσουκαλάς: «Σπάμε με στοιχεία την εικονική πραγματικότητα της ΝΔ»

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι η παρουσίαση της «Μαύρης Βίβλου» της διακυβέρνησης της ΝΔ απ΄το ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτοβουλία για να αναδείξει «την εξαπάτηση των πολιτών από την κυβέρνηση και την πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ εκείνων με τα οποία δεσμεύτηκε και το 2019 και το 2023 και αυτών που έκανε», μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98,4.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην προπαγάνδα ώστε «να δομήσει ένα αφήγημα μιας κυβέρνησης που πετυχαίνει στην οικονομία, μειώνει φόρους, έχει ως μότο ότι πετυχαίνει στην εξωτερική πολιτική “ό,τι δεν πετύχαν οι κυβερνήσεις σαράντα ετών“», ενώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο». Υπογράμμισε ότι με τη στρατηγική αυτή «σπάμε με τεκμήρια, στοιχεία και νούμερα την εικονική πραγματικότητα και τα αφηγήματα που παρουσιάζονται από την επικοινωνιακή υπεροπλία της ΝΔ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέφερε ότι «η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία βλέπει ότι, ενώ η χώρα έχει προφανώς άλλες δυνατότητες από ό,τι είχε μέσα στα μνημόνια, η ζωή τους δεν βελτιώνεται ούτε στο ελάχιστο». Υποστήριξε ότι «αυτό είναι μία συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης».

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο και όχι μία γενική παθογένεια που πλήττει το πολιτικό σύστημα». Είπε ότι «καλώς έγινε ο έλεγχος», σημειώνοντας ωστόσο: «Έπρεπε να γίνει τώρα; Δεν μπορούσε να γίνει πριν πέντε χρόνια, όταν τον είχε ξεκίνησε ο κ. Βάρρας; Δεν θα είχαμε γλιτώσει κάποια εκατομμύρια, αν η κυβέρνηση αυτή αυτούς που πήγαιναν να κάνουν ελέγχους δεν τους έδιωχνε;». Υπογράμμισε ότι «τελικά, αναγκάστηκε να κάνει ελέγχους, όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και όταν άρχισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στέλνει δικογραφίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάζει πρόστιμα».

Υπενθύμισε δε ότι το ΠΑΣΟΚ καλούσε με ερωτήσεις από το 2020 την κυβέρνηση να ερευνήσει καταγγελίες. «Ποιοι είναι τελικά ανεύθυνοι; Εκείνοι που λένε να βρούμε χρήματα ή εκείνοι οι οποίοι επέτρεψαν να διασπαθιστεί το δημόσιο χρήμα, ενώ υπήρχαν δικά τους κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν να γίνουν έλεγχοι; Αυτοί, που αντί να κάνουν ελέγχους, τους έδιωχναν και έφερναν άλλους για να μην κάνουν ελέγχους», τόνισε. Ανέφερε ότι «η λύση είναι καταλογισμός των ποσών, δέσμευση περιουσιών και εξασφάλιση των απαιτήσεων», για να σχολιάσει πως ελπίζει «για το τετράμηνο που μεσολάβησε από την πλήρη εμφάνιση του σκανδάλου μέχρι τις πρώτες δεσμεύσεις, να μην έχει επιτρέψει σε επιτήδειους να έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες απόκρυψης της περιουσίας τους, άρα να ματαιώσουν τη δυνατότητα είσπραξης».

Σχετικά με τον 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, σημείωσε ότι «δεν μπορεί να ζητάμε ένα ισχυρό δημόσιο και ένα κράτος κοντά στον πολίτη που θα παίζει αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο και να λέμε ότι αυτοί θα αμείβονται με ψίχουλα».

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «οι λύσεις του μέλλοντος δεν μπορούν να γίνουν με υλικά του παρελθόντος». Επανέλαβε ότι «στόχος μας είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή», εκτιμώντας ότι «αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, άρα στοχεύουμε στη νίκη και την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, άρα, είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος της νίκης».