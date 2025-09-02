ΥΠΕΝ: «Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια»

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε αποσπασματικά στοιχεία για να εργαλειοποιήσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση – απάντηση αναφορικά με τη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την Ενέργεια που ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ:

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του ως αξιωματική αντιπολίτευση επιμελώς αποσιωπά:

Ότι η Ευρώπη πέρασε μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που αύξησε τις τιμές σε όλη την ήπειρο. Ωστόσο, η Ελλάδα από το 2019 έως και σήμερα κατάφερε να έχει χαμηλότερες τιμές λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βάσει των επίσημων στοιχείων της Eurostat. Στο ίδιο συμπέρασμα κατάλήγει και ο δείκτης Household Energy Price Index (HEPI), καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια από χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Το 2019, η Ελλάδα καταλάμβανε την πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών με την πιο ακριβή τιμή χονδρικής, ενώ το 2025 η χώρα μας στην ίδια κατάταξη βρίσκεται 9η! Σήμερα, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσω της task force, έχει πραγματοποιηθεί η σύγκλιση Νοτιοανατολικής και Βόρειας Ευρώπης, η οποία αποτυπώθηκε και στα τιμολόγια ρεύματος του τρέχοντος μηνός. Στο ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, δεν βρήκαν ούτε μια λέξη για το γεγονός ότι πλέον η χονδρική τιμή ενέργειας τον Αύγουστο κινήθηκε σε προ κρίσης επίπεδα.

Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση των ΑΠΕ και στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα. Αυτό μόνο ως ένδειξη αποτυχίας δεν μπορεί να λογιστεί, αν συνυπολογιστεί η στρατηγική προτεραιότητα της Ευρώπης στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκτός αν στο ΠΑΣΟΚ, διαφωνούν με αυτήν την επιλογή της Ε.Ε. Μάλιστα, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, μετά από χρόνια στασιμότητας (2015-2019). Σε αυτές τις ΑΠΕ, οφείλεται και η χαμηλή τιμή χονδρικής του προηγούμενου μήνα.

Η χώρα έχει σχεδόν τετραπλασιάσει τις επενδύσεις στις διασυνδέσεις και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της ενέργειας για όλους. Πλέον, επενδύονται 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο από 400 εκατ. ευρώ το 2019. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης και προχωρούν εξίσου σημαντικές διασυνδέσεις σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, με στόχο να μην επιμερίζεται στους λογαριασμούς ρεύματος το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά από το 2000, με μια ΔΕΗ που πλέον δεν παρακμάζει και δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, αλλά πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια.

Η Μαύρη Βίβλος -με την αποσπασματική αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων- το μόνο που καταφέρνει είναι να θολώσει την αλήθεια.

Προς αποκατάστασή της, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύει γραφήματα που δείχνουν την πραγματική θέση της χώρας στον ενεργειακό τομέα και αφήνει στους πολίτες να κρίνουν «το ποια Ελλάδα παραδίδουμε».