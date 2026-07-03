Τσουκαλάς σε Μητσοτάκη για συντάξεις χηρείας: “Σας καλωσορίζουμε στην καθυστερημένη αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ”

Απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως δίνει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως εμπνευστής μιας ρύθμισης την οποία, όπως υποστηρίζει, το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει εδώ και καιρό.

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«Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην έστω και καθυστερημένη αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ελπίζουμε να αποδεχτείτε και τις προτάσεις μας για αποκατάσταση της δικαιοσύνης και στα θέματα των συντάξεων αναπηρίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, «ο Πρωθυπουργός σήμερα διεκδικεί δάφνες για την κατάργηση της διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά το πέρας της τριετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν Πρωθυπουργός, όταν εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργού Τσακλόγλου, που προέβλεπε τη χορήγηση μιας εθνικής σύνταξης σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων από διαφορετικά δικαιώματα, γήρατος και χηρείας;

Αυτός δεν ήταν Πρωθυπουργός, όταν εφαρμοζόταν ο νόμος Κατρούγκαλου επί επτά χρόνια; Αυτός δεν ήταν Πρωθυπουργός όταν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ παραστάθηκαν στη δίκη στο ΣτΕ υπερασπιζόμενοι τον νόμο Κατρούγκαλου; Αυτός δεν ήταν που όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε αυτά που τώρα νομοθετεί μας κατηγορούσε για λαϊκισμό; Ας ζητήσει μια συγγνώμη» και συνεχίζει:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην έστω και καθυστερημένη αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ελπίζουμε να αποδεχτείτε και τις προτάσεις μας για αποκατάσταση της δικαιοσύνης και στα θέματα των συντάξεων αναπηρίας».



«Σε σχέση τώρα με τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας στο Open. Η κυρία Νίκη Κεραμέως ή έχει πλήρη άγνοια ή συνειδητά προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Σε ερώτηση του κ. Στραβελάκη στο Open για το αν θα επιστρέφουν τα αναδρομικά των συνταξιούχων χηρείας του Δημοσίου που έγιναν οι περικοπές ,απάντησε ότι αυτό θα δημιουργήσει υποχρεώσεις σε βάθος τριάντα ετών. Δεν γνωρίζει η Υπουργός ότι πρώτες περικοπές στις συντάξεις χηρείας που εφαρμόστηκαν βάσει του ν.4387/2016 έγιναν πρώτη φορά τρία έτη μετά, δηλαδή το 2019; Γιατί αναφέρεται σε είκοσι και τριάντα χρόνια; Πως θα αιτιολογήσει την ορθή απόφαση να μην αναζητηθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα , όταν ταυτόχρονα δεν βρίσκει λύση στους συνταξιούχους λόγω χηρείας του Δημοσίου στους οποίους έγινε η περικοπή» τονίζει ακόμα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει:

«Όπως αποδέχθηκε την πρόταση μας για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου, να αποδεχθεί και την πρόταση μας για επιστροφή των ποσών που αχρεωστήτως παρακρατήθηκαν από τους συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις».