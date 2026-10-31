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Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και πως «ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε».

Τσουκαλάς: Δεν αρκεί η απόσυρση του άρθρου 23, ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος τη συνέταξε και ποιος την ενέκρινε
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
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«Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη να επιχειρεί να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό με μια πρωτοφανή στα νομικά χρονικά διάταξη», ανέφερε στο Open ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την απόσυρση του άρθρου 23 του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν αρκεί η απόσυρση» και πως «ο κ. Πιερρακάκης πρέπει να μας πει ποιος την συνέταξε και ποιος την ενέκρινε». «Δεν ξέρει ο κ. Πιερρακάκης, δεν βλέπει σαν Υπουργός Οικονομικών τα άρθρα του νόμου που το Υπουργείο του καταθέτει;», σχολίασε. Ανέφερε πως το συγκεκριμένο άρθρο έλεγε ότι αν υπάρξει μία διμερής σύμβαση και η μία πλευρά είναι το fund, όπου – για παράδειγμα – η άλλη πλευρά του χρωστάει 100.000 ευρώ, πέραν του ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά πρέπει να το υπογράψει, ακόμη και αν πληρώνει για τέσσερα με πέντε έτη, αν για τέσσερις μήνες δεν πληρωθεί η δόση τότε το fund μπορεί να του κάνει κατάσχεση χωρίς να βγάλει διαταγή πληρωμής, χωρίς να έχει δικαίωμα ανακοπής. Μπορεί ακόμη να πάρει και το σπίτι των εγγυητών».

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Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήγε «με μια διαδικασία στην ουσία να αφαιρέσει το σύνολο των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας». Ότι όλα τα ένδικα μέσα που έχει έως τώρα στη διάθεση του ο οφειλέτης, «χθες η κυβέρνηση προσπάθησε να τα καταργήσει ως δυνατότητες άμυνας με ένα άρθρο». «Η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Επιχείρησε να πάρει τις περιουσίες των πολιτών νύχτα», είπε και σημείωσε πως, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την απόσυρση και αποκάλυψε τις προθέσεις της κυβέρνησης, εκείνη έτρεχε να πάρει πίσω τη διάταξη.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και σε άλλη πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τους οφειλέτες που αναφέρει ότι για να επιτευχθεί απευθείας διμερής ρύθμιση οφειλής με τράπεζα ή servicer υπάρχει ένα όριο προκαταβολής: «Και για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, σε άλλο άρθρο της η κυβέρνηση ψηφίζει ότι αν για παράδειγμα ένα οφειλέτης χρωστάει 30.000 ευρώ πρέπει να πληρώσει το 15% αυτού σε ένα μήνα για να μην έχει πλειστηριασμό. Είναι εφικτό αυτό;». Πρόσθεσε ότι πριν δεν υπήρχε οριοθέτηση βάσει νόμου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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