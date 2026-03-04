Τσουκαλάς: “Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ”

«Η θέση μας είναι καμία εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», στον απόηχο της ενημερωτική συνάντησης του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι στη συνάντηση «ο κ. Ανδρουλάκης είπε καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τονίζοντας πως «καμία εμπλοκή σημαίνει ότι και οι βάσεις μας δεν πρέπει επ’ ουδενί να χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Δεν πρέπει να είναι ορμητήριο επιχειρήσεων οι ελληνικές βάσεις με την έννοια ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επεσήμανε «ό,τι γίνει, πρέπει να γίνει με βάση το διεθνές δίκαιο» και «εμείς το διεθνές δίκαιο δεν το χρησιμοποιούμε αλά καρτ, έχουμε την ίδια στάση είτε έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είτε έχουμε οτιδήποτε άλλο». «Θέλουμε διπλωματικές λύσεις, ειρήνευση και αποκλιμάκωση», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό «έγινε ενημέρωση για τα γεωπολιτικά και τα επιχειρησιακά ζητήματα σε σχέση με την ανάφλεξη που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή» και «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ποιες είναι οι δικές μας θέσεις που είναι η υπεράσπιση της Κύπρου με ό,τι χρειαστεί». «Άλλωστε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα είναι μία στρατηγική που διαμορφώθηκε από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1994 με υπουργό τον Γεράσιμο Αρσένη», υπογράμμισε. «Είναι καθήκον της χώρας μας, είναι στρατηγική επιλογή η ενότητα του ελληνισμού, ο κοινός αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου και είναι υποχρέωση της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο», ανέφερε. Σχολίασε, δε, πως «το ότι βλέπουμε τη συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχει να κάνει με το ότι η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ που πάλι είναι μια επιτυχία εθνική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει η συνέχιση της πολεμικής σύρραξης στην ευρύτερη περιοχή, εκτίμησε ότι «οι συνέπειες και προς τη χώρα μας θα είναι μεγάλες, με μία ενδεχόμενη οικονομική κρίση». Σημείωσε ότι «πρέπει, λοιπόν, η χώρα μας, άμεσα, να δει το ζήτημα του πώς όσοι Έλληνες είναι σε αυτές τις περιοχές, θα επιστρέψουν» και «παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα των προληπτικών μέτρων ώστε να στηριχθεί η οικονομία».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η εξωτερική πολιτική δεν είναι για ψηφοθηρία» και «πρέπει και η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει άσκηση ιδιωτικής εξωτερικής πολιτικής από υπουργούς απλά για ψηφοθηρία». Επ’ αυτού σχολίασε ότι «βλέπουμε τον κ. Γεωργιάδη να κινείται σε άλλη γραμμή. Δεν χρειάζεται στην εξωτερική πολιτική να προσπαθούμε από οτιδήποτε να έχουμε προσωπικά πολιτικά κέρδη».

Όσον αφορά τη δικαστική απόφαση της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, μίλησε για σημαντική εξέλιξη που δικαιώνει και τον νομικό και τον πολιτικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ και πολλών άλλωνν ώστε να μην ξαναβιώσουμε αυτό το φασιστικό φαινόμενο.

Για το ζήτημα των υποκλοπών επανέλαβεν με αφορμή τη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, πως δεν είναι αληθές ότι δεν θα άλλαζε κάτι αν είχαν εμπλακεί και οι υπουργοί: «Δεν ισχύει αυτό και νομίζω ότι το ξέρει ο υπουργός, είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ξέρει σίγουρα -θεωρώ καλύτερα από εμένα- ότι το αδίκημα της πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, που ήταν το τρίτο αδίκημα, είναι αδίκημα διωκόμενο κατ’ έγκληση και οι ποινές ήταν για κάποιους πιο χαμηλές διότι δεν είχαν ποινές για το αδίκημα σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα που δεν υπέβαλλαν έγκληση, παρά μόνο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Κουκάκη και όποια άλλα πρόσωπα παραστάθηκαν για την υπεράσπιση της κατηγορίας». Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε πως «όταν βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και λέει ότι εφαρμόστηκε η απόφαση του ΣτΕ, αυτό είναι ψευδές», καθώς «η απόφαση του ΣτΕ λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ενημερωθεί το θύμα της παρακολούθησης ή ο στόχος, όχι μόνο για την απόφαση παρακολούθησης αλλά και για την αίτηση που έχει την αιτία της παρακολούθησης. Κάτι που δεν έχει γίνει». Επίσης, υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να μας πει η κυβέρνηση πώς είναι δυνατόν τόσοι υπουργοί να παρακολουθήθηκαν και κανένας να μην αντέδρασε».