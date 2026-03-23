Τσουκαλάς: Επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα Πλεύρη – Η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη είναι όμηρος της Ακροδεξιάς

Ως παράταξη-«όμηρο της Ακροδεξιάς» χαρακτηρίζει τη ΝΔ ο Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα» του Θάνου Πλεύρη με αφορμή αναφορές του σε χθεσινή εκδήλωση.

Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε δήλωση του ότι «ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινή εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κιλκίς ξέσπασε σε ένα ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα. Χαρακτηριστικά δήλωσε: ‘Οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας’».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς» και ρωτά τον πρωθυπουργό: «αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς;». «Είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων», προσθέτει, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα».