Τσουκαλάς: «Δεν μπαίνουμε σε διαγωνισμό με τα κόμματα της αντιπολίτευσης»

«Εμάς δεν μας ανησυχεί τίποτα, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα μπούμε σε ένα διαγωνισμό ούτε με την κυρία Καρυστιανού ούτε με τα άλλα κόμματα, εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, τη μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «καθένας έχει δικαίωμα να εκτεθεί στον πολιτικό στίβο, όταν εκτεθεί κι αρχίζει να παίρνει θέση στα πολιτικά ζητήματα», ενώ προσέθεσε πως «εκεί που συμφωνούμε θα συμφωνήσουμε, εκεί που διαφωνούμε θα διαφωνήσουμε», σημειώνοντας ότι «δεν έχουμε ακούσει ακόμα τις απόψεις της κυρίας Καρυστιανού». Επιπλέον εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με την αναφορά της ότι δεν υπάρχει ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά, για να σημειώσει ότι «αυτό δεν το λέει μόνο η κυρία Καρυστιανού, το έχουμε δει να το λένε και πολλά κόμματα και στην Ελλάδα στο παρελθόν. Το έλεγε το Ποτάμι, το λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το λέει και ο κ. Βελόπουλος».

Τόνισε ότι «οι λύσεις, είναι ή προοδευτικές και κοινωνικά δίκαιες ή συντηρητικές και κοινωνικά άδικες» και ότι «τρανή απόδειξη η κυβέρνηση Μητσοτάκη που με την πολιτική της έχει εκτοξεύσει τις ανισότητες». Ακόμη τόνισε ότι το ζήτημα της Δικαιοσύνης στο οποίο αναφέρεται η κυρία Καρυστιανού, το ΠΑΣΟΚ το έχει βάλει στην πρώτη γραμμή με την πρόταση του για την αλλαγή του άρθρου 86 αλλά και την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανωτάτων κλιμακίων της Δικαιοσύνης. Υπογράμμισε ότι «όμως, πρέπει να υπάρχουν θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο, την ανάπτυξη, τις εργασιακές σχέσεις, το αν πρέπει να ελεγχθεί η αγορά».

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στον κόσμο που ψήφιζε ΝΔ ή που ψήφιζε Αριστερά αλλά το κάνει με τις θέσεις του. «Είμαστε προοδευτικό κόμμα, σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες, πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην παραγωγική ανάπτυξη αλλά πιστεύουμε ότι και άνθρωποι που μπορεί να έχουν άλλη πολιτική ή ιδεολογική αφετηρία από εμάς μπορούν στην συγκυρία αυτή να συμπαραταχτούν μαζί μας για να έχουμε ένα κράτος με διαφάνεια, με αξιοκρατία, με ισόρροπη ανάπτυξη και ευκαιρίες πραγματικής κοινωνικής κινητικότητας», εξήγησε. Σχολίασε δε ότι «υπάρχει μια προσπάθεια δαιμονοποίησης της κυρίας Καρυστιανού, εμείς δεν δαιμονοποιούμε ούτε ηρωοποιούμε. Και η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί και θα αξιολογηθεί όπως ο καθένας».

Ερωτηθείς αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει τη χρήση του όρου «Αριστερά» για να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «αυτός ο οποίος πολιτεύεται με αρχές, με πολιτικό σχέδιο και με πρόγραμμα στο τέλος θα αξιολογηθεί θετικά», ότι «το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι το μόνο κόμμα με σαφές πολιτικό σχέδιο» και πως «την κρίσιμη στιγμή της κάλπης ο κόσμος θα ψηφίσει αυτόν που μπορεί την επόμενη μέρα να εγγυηθεί ασφάλεια, σταθερότητα, προοπτική και καλύτερες μέρες». Υποστήριξε ότι αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό σχέδιο για να τα κάνει πράξη, προσθέτοντας: «Για αυτό κι εμείς λέμε καθαρά ότι το μέτωπό μας είναι η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πολιτικές οι οποίες σήμερα έχουν προσβάλει τους θεσμούς, δημιουργούν νέες ανισότητες και υπονομεύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και βέβαια την εκθέτουν με τις θέσεις στην εξωτερική πολιτική».

Ως προς αυτόν τον τομέα, χαρακτήρισε «ολισθηρό ατόπημα» τη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός «περί μη ορθού χρόνου σχολιασμού τής νομιμότητας της διεθνούς» με αφορμή τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι «έχουμε μια κυβέρνηση που έχουν υπερισχύσει ακραίες δυνάμεις οι οποίες περιβάλουν τον πρωθυπουργό». «Είναι τα παλιά στελέχη του ΛΑΟΣ», συνέχισε, «και βλέπουμε και πολύ συχνά και τη σύμπνοια που υπάρχει και με την Ελληνική Λύση σε πολλά πράγματα – άρα νομίζω ότι όλο το παζλ διαμορφώνεται σε μια κατεύθυνση τέτοιου είδους. Λείπει μόνο ο κ. Καρατζαφέρης».

Τέλος, με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πλησιάζει, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με τον πρόεδρο για να κάνουν πράξη την πολιτική αλλαγή, και είμαι σίγουρος ότι όλοι θα ανταποκριθούν στα καθήκοντα αυτά και στην ευθύνη αυτή».