Τσίπρας: “Μαθαίνουμε από τα λάθη μας – Σήμερα ξέρω καλά τι και πώς θα το πετύχω”

Νέο βίντεο με ερωτήματα πολιτών ανέβασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας στα social media, δίνοντας τις δικές του απαντήσεις.

Συνεχίζοντας τον διάλογο με τους πολίτες, στο νέο βίντεο απάντησε μεταξύ άλλων, στο τι έχει αλλάξει, και πώς έχει αλλάξει ο ίδιος, από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην εξουσία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Στην περιγραφή του βίντεο, ο κ. Τσίπρας αναφέρει πως: «Με ρωτάτε και σας απαντώ, αυτή τη φορά στο τι έχει αλλάξει όλο αυτό το διάστημα. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά».

«Αυτό που άλλαξε είναι το δίδαγμα από αυτή την εμπειρία: Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλεις.

Ανοίγουμε έναν νέο κύκλο, με νέα πρόσωπα, ίδιες αξίες, αλλά με διαφορετική αντίληψη», καταλήγει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός.

«Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη.

Εκεί είναι όλα, συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς, πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκαιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζόρικο πολύ.

Με δυο λόγια καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από δέκα χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στην ερώτηση πολίτη τι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.