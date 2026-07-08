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ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά μετέτρεψαν το Θριάσιο νοσοκομείο σε “ρινγκ” – Αφορμή η… αναμονή για την αξονική

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών

Ρομά μετέτρεψαν το Θριάσιο νοσοκομείο σε “ρινγκ” – Αφορμή η… αναμονή για την αξονική
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ο κακός χαμός επικράτησε χθες Τρίτη 7/7 στα επείγοντα του Θριάσιου νοσοκομείου, με πρωταγωνιστές Ρομά.

Όλα έγιναν λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, όταν ένας Ρομά προσήλθε στο τμήμα επειγόντων για αξονική τομογραφία μαζί με μία ακόμα ομάδα περίπου 10 ατόμων.

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Οι Ρομά δεν περίμεναν στη σειρά και εκνευρίστηκαν με την αναμονή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να φωνάζουν σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, δεν τραυματίστηκε κανείς από το προσωπικό στο Θριάσιο νοσοκομείο, ωστόσο ένας από τους Ρομά έριξε μία μπουνιά και έσπασε ένα τζάμι στο γκισέ του αξονικού τομογράφου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο γυναικών Ρομά ηλικίας 37 και 38 ετών, οι οποίες στη συνέχεια συνελήφθησαν με την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και τις φθορές.

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