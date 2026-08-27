Τσουκαλάς: Μαρινάκης και ΝΔ δεν είναι σε θέση να κάνουν μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα -συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα», απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς στην ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου όπου επέκρινε το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Τσουκαλάς προσέθεσε ότι για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες.

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«Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον Προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ. Σοβαρευτείτε, κ. Μαρινάκη», τόνισε ο εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ “διυλίζει” τον Στουρνάρα αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσε η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα, με τον κ. Μαρινάκη να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει μάλιστα τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», σημειώνοντας:

«Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

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Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει αιχμηρά: «Καθένας με τις επιλογές του».