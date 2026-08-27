Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ “διυλίζει” τον Στουρνάρα αλλά “καταπίνει” την Ακρίτα

Σκληρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσε η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα και την Έλενα Ακρίτα, με τον κ. Μαρινάκη να κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

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«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διυλίζει -και καταψηφίζει- τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει μάλιστα τη σημερινή πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ με την περίοδο του 2015 και το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη», σημειώνοντας:

«Έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”, συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει αιχμηρά: «Καθένας με τις επιλογές του».