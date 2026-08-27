Badminton: Ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτιρίου με εντολή Δένδια – Δείτε φωτογραφίες

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη).

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο υπουργείο, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.

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