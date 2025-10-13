Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να πετύχει ούτε ποιοτική ούτε και ποσοτική ανάπτυξη

Η πολιτική της κυβέρνησης δεν μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός εισηγητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. «Πρέπει να συζητήσουμε ποιους φόρους μειώνουμε. Ποιους ευνοεί αυτή η μείωση. Ποιες δαπάνες κάνουμε και ποιους αυτό θα ευνοήσει, αυτή είναι η συζήτηση. Η συζήτηση δεν μπορεί να είναι 1,7 δισ., πάρτε το, Take It or Leave It που λένε οι ‘Αγγλοι, γιατί κάπως φτάσαμε σε αυτό το 1,7 δις.. Και το φτάσαμε με τις δικές σας πολιτικές, που είναι οι πολιτικές στην Ε.Ε., όπως οι φίλοι του κ. Πιερρακάκη, που του λένε μπράβο, που κάνουν τις ίδιες πολιτικές και βλέπετε, ότι έχουμε παντού, όπου υπάρχει κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχουμε μια πολιτική αστάθεια και τώρα στην Ελλάδα έχουμε πολιτική αστάθεια», είπε ο κ. Τσακαλώτος.

«Η βασική άποψη που μας χωρίζει, είναι ότι η έμφαση που έχετε δώσει στις μειώσεις φόρων, δεν δημιουργεί ούτε την ποιοτική, ούτε την ποσοτική ανάπτυξη που χρειάζεται για να έχουμε μια σύγκλιση», είπε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και σχολίασε όσα νωρίτερα είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών για τα συγχαρητήρια που λαμβάνει για την οικονομική διαχείριση στην Ελλάδα, από τους ευρωπαίους εταίρους. «Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο κ. Πιερρακάκης, ότι πηγαίνει στο Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών του Μέρτζ, ο υπουργός οικονομικών του Mακρόν και η υπουργός της Mελόνι, λένε «τι καλά τα πάτε». Δηλαδή, είναι αυτό επιβεβαίωση ότι τα πάτε καλά, από τους ομοϊδεάτες σας; Είναι σαν ο κ. Καραθανασόπουλος να επιβεβαιώσει αυτά που λέει ότι είναι σωστά, επειδή φαντάζεται ότι ο Λένιν και ο Μαρξ θα συμφωνούσαν μαζί του. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι επιχείρημα που μπορεί να μας πάει πολύ μακριά», είπε ο κ. Τσακαλώτος και σχολίασε και τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τον ρυθμό ανάπτυξης: «εγώ υπολόγισα ότι αν έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το κύριο αφήγημά σας, ότι εσείς έχετε διπλάσια ανάπτυξη απ’ ότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αν γίνει αυτό, θα χρειαστούν 28 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2009, δηλαδή, στο 90% της Ευρώπης από τον μέσο όρο και 37 χρόνια να φτάσουμε στο 100% του μέσου όρου. Δηλαδή, με αυτό το δικό σας το αφήγημα, με διπλό ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, θα μας πάρει 37 χρόνια.

Δηλαδή, κύριε Πετραλιά, τι θα προτείνατε στον κύριο Μητσοτάκη; Να πάει στις εκλογές λέγοντας «ψηφίστε μας το 2027 και μην ανησυχείτε, το 2062 θα έχουμε φτάσει στο μέσο όρο της Ευρώπης; Ελπίζω να έχετε κάτι καλύτερο να του πείτε από αυτό».