Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, θέματα εξέλιξης Λεκτόρων Εφαρμογών που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα και θέματα «μισθολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αρχαιολόγων σε αρχαιολογικά έργα τρίτων», ρυθμίζουν τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας που συζητείται στην ολομέλεια.

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ:

1) Με την τροπολογία για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, προστίθεται μια παράγραφος στο άρθρο 6 του ν. 2740/1999 – Εξουσιοδοτική διάταξη.

Η πρόβλεψη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπηρετούν με απόσπαση τουλάχιστον πέντε (5) συναπτά έτη κρίνεται υπερβολικά περιοριστική, καθώς παραγνωρίζει τη συνολική προσφορά εκπαιδευτικών που υπηρετούν επί μακρόν σε διοικητικές θέσεις με μικρές διακοπές. Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης κρίνεται απαραίτητο να επιτραπεί το δικαίωμα μετάταξης για το σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), χωρίς περιορισμούς, πέρα από τη μονιμοποίησή τους. Η πρότασή αυτή θα εναρμονιστεί με τις αρχές της υπηρεσιακής κινητικότητας και θα διευκολύνει την αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας των αποσπασμένων στελεχών ενισχύοντας την αποτελεσματική στελέχωση των υπηρεσιών και φορέων του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η μισθολογική συνέχεια και η προσωπική διαφορά, ενώ τίθενται κριτήρια προτεραιότητας όπου οι οργανικές θέσεις δεν επαρκούν και υποχρέωση παραμονής για εύλογο χρόνο μετά τη μετάταξη, ώστε η διοικητική συνέχεια να πατά σε πραγματική σταθερότητα και όχι σε διαρκείς προσωρινές λύσεις.

2) Με την τροπολογία με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εξέλιξης Λεκτόρων Εφαρμογών που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα» προβλέπεται η δυνατότητα εξέλιξης σε υπηρετούντες λέκτορες, οι οποίοι εντάχθηκαν σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών» Πανεπιστημίων της ημεδαπής, που προέκυψαν από την απορρόφηση ή μετατροπή πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα σε Επίκουρο Καθηγητή, με διατήρηση της μονιμότητας, χωρίς χρονικό περιθώριο.

Η προθεσμία που δίνεται σήμερα για τη δυνατότητα εξέλιξης ενός Λέκτορα Εφαρμογών που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα σε Επίκουρο Καθηγητή, είναι αρκετά περιοριστική, δεδομένου ότι αρκετοί εκ των λεκτόρων που διαθέτουν πολυετή και πολυποίκιλη εκπαιδευτική εμπειρία, ξεκίνησαν ετεροχρονισμένα την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, συνεπώς, δεν ήταν εφικτή η περάτωσή της έως την προβλεπόμενη ημερομηνία, εκ της παραγράφου 9 του άρθρου 463 του 4957/2022 και συγκεκριμένα η 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα περιφερειακά Τμήματα που προέκυψαν από την απορρόφηση ή μετατροπή πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), και τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, θα έχουν στις τάξεις τους μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών που θα έχουν αποκτήσει διδακτορικό, δηλαδή θα διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Επίκουρου Καθηγητή, ωστόσο δεν θα μπορούν να αναλάβουν μια σειρά από ακαδημαϊκά καθήκοντα ούτε θα μπορούν να συμβάλουν στη διεκπεραίωση του συνεχώς αυξανόμενου διοικητικού έργου.

3) Με την τροπολογία για τη «μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας αρχαιολόγων σε αρχαιολογικά έργα τρίτων», με στόχο την άρση αδικαιολόγητων μισθολογικών διακρίσεων μεταξύ υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, οι οποίοι μπορεί να διαθέτουν τον ίδιο χρόνο εμπειρίας σε αρχαιολογικές εργασίες, υπό την άμεση πάντα εποπτεία και έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αλλά υπό διαφορετικό εργασιακό καθεστώς, προβλέπεται η αναγνώριση ως κριτηρίου μισθολογικής εξέλιξης και της προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό καθεστώς συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου και η οποία αφορά σε αρχαιολογικά έργα ή εργασίες, κατά την έννοια των άρθρων 35 έως 38 του ν. 4858/2021 (Α’ 220), εφόσον αυτές διενεργούνται υπό την εποπτεία της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων ή της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού.