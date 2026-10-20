Αντώνης Αντωνίου: “Υπήρξε μία φουρνάρισσα που δεν μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου στον Κόκκινο Κύκλο”

Ο Αντώνης Αντωνίου ήταν προσκεκλημένος στο “The 2Night Show”, στη συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, και μοιράστηκε στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική του πορεία. Ο καταξιωμένος ηθοποιός αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του με το θέατρο, στις προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μίλησε και με αγάπη για τη σύζυγό του, Νατάσα Ασίκη.

“Μου έστειλαν στο σπίτι επιστολές από δύο δραματικές σχολές. Τις κράτησε ο πατέρας μου, με ρώτησε πώς ήρθαν στο σπίτι αλλά δεν ήξερα. Έτσι ξεκίνησε. Πήγαμε σε αυτές τις σχολές με τον πατέρα μου να δούμε το κλίμα. Με το που πήγα στη δραματική σχολή, κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να κάνω. Μετά τελείωσα και το Εθνικό αλλά δεν μου άρεσε το κλίμα εκεί. Μπήκα με υποτροφία στη σχολή του Κουν, έμεινα για τρία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με τη στάση του απέναντι στην τηλεόραση. Για τον Κουν όλο το σύμπαν ήταν το θέατρο, ήθελε συγκέντρωση”, είπε αρχικά ο Αντώνης Αντωνίου.

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“Παράλληλα, έκανα πολλές δουλειές: οικοδομή, επιπλοποιείο, τυροπιτάδικο. Πάντα έβρισκα τρόπο να βγάλω τα λεφτά που χρειαζόμασταν. Ποτέ δεν σκέφτηκα να παρατήσω το θέατρο, με τίποτα. Αν το αγαπάς, το θέατρο είναι τρόπος ζωής, σκέψης και αντίληψης. Σου ζητάει τα πάντα χωρίς να σου εγγυηθεί τίποτα. Κι από κει και πέρα, πορεύεσαι”, συμπλήρωσε ο Αντώνης Αντωνίου.

“Στην τηλεόραση πρωτόπαιξα σε μια σειρά του Κουτσομύτη, ο οποίος δεν με ήθελε στην αρχή, με φοβόταν, νόμιζε ότι ήμουν αγριάνθρωπος λόγω της ταινίας. Στον δρόμο μου φώναζαν “γεια σου, Νίκο!”. Μια φουρνάρισσα δεν μου έδινε ψωμί λόγω ενός ρόλου μου στον “Κόκκινο Κύκλο”. Ήξερα την κοπελιά που έπαιζε την κόρη μου, που υποτίθεται την βίαζα. Ήταν στο διπλανό χωριό και το πήρε κατάκαρδα”, αποκάλυψε ο Αντώνης Αντωνίου.