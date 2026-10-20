Βάσω Μαζωνάκη – Δημήτρης Μακρυνιώτης: Πωλούν το ζαχαροπλαστείο τους στη Γλυφάδα – Η επένδυση των 300.000 ευρώ

Μια σημαντική επιχειρηματική απόφαση φέρονται να πήραν η Βάσω Μαζωνάκη, αδελφή του αείμνηστου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, και ο σύντροφός της, γνωστός pastry chef Δημήτρης Μακρυνιώτης, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προχωρούν στην πώληση της κοινής τους επιχείρησης στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για το ζαχαροπλαστείο Routina, το οποίο άνοιξε το 2025 στο κέντρο της Γλυφάδας και αποτέλεσε μια σημαντική επαγγελματική επένδυση για το ζευγάρι.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffPost, η απόφαση για την πώληση συνδέεται με τις αυξημένες υποχρεώσεις των δύο συντρόφων.

Η επένδυση που ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ

Το Routina εγκαινιάστηκε το 2025, με τον Δημήτρη Μακρυνιώτη και τη Βάσω Μαζωνάκη να δημιουργούν έναν χώρο αφιερωμένο στη ζαχαροπλαστική, τον καφέ και το brunch.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τη δημιουργία του καταστήματος πραγματοποιήθηκε επένδυση που ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ.

Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το ζευγάρι φέρεται να αποφάσισε να αναζητήσει αγοραστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ζητούμενο τίμημα ούτε εάν υπάρχει συγκεκριμένος ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της επιχείρησης.

Οι οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις της Βάσως Μαζωνάκη και οι επαγγελματικές δραστηριότητες του Δημήτρη Μακρυνιώτη φέρονται να δυσκολεύουν την καθημερινή παρουσία τους στο κατάστημα.

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Πηγή που επικαλείται η HuffPost αναφέρει ότι η Βάσω Μαζωνάκη προσπαθεί να βρίσκεται στο πλευρό των γονιών της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικογενειακή περίοδο.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης συνεχίζει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικές συνεργασίες που απαιτούν ταξίδια και χρόνο εκτός της επιχείρησης.

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Οι παραπάνω λόγοι αποδίδονται σε πηγή του αρχικού ρεπορτάζ και δεν αποτελούν δημόσια τοποθέτηση του ζευγαριού.

Τι συμβαίνει με τα social media του Routina

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνεται στο δημοσίευμα αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο λογαριασμός του Routina στο Instagram εμφανίζεται χωρίς νεότερες αναρτήσεις, με την τελευταία δημοσίευση να χρονολογείται από τον Αύγουστο.

Η απουσία αναρτήσεων, πάντως, δεν αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση ότι το κατάστημα έχει διακόψει τη λειτουργία του.

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Δέκα χρόνια κοινής πορείας

Η Βάσω Μαζωνάκη και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης διατηρούν σχέση εδώ και περίπου δέκα χρόνια, έχοντας συνδέσει την προσωπική τους ζωή και με κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το Routina αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα.

Προς το παρόν, η πληροφορία για την πώληση προέρχεται από το δημοσίευμα της HuffPost, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση από τους δύο επιχειρηματίες για τους όρους ή το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.