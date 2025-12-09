Το συγκινητικό μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη – «Έχουν περάσει 32 χρόνια και δεν έχει υπάρξει ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς να τη σκεφθώ»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του προχώρησε το βράδυ της Τρίτης 9/12 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε έχουν περάσει 32 χρόνια από την απώλεια της μητέρας του στις 9 Δεκεμβρίου του 1993.

Αναλυτικά:

Σήμερα είναι 09 Δεκεμβρίου και συνειδητοποιώ ότι συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τις 09 Δεκεμβρίου του 1993, της ημέρας που έχασα την μητέρα μου. Έχουν περάσει 32 χρόνια και σας ορκίζομαι δεν έχει υπάρξει ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς να την σκεφθώ έστω και λίγο.

Όσοι έχετε τις μανούλες σας να τις χαίρεστε με υγεία. Όσοι τις έχετε χάσει, όπως εγώ, νιώθετε πολύ καλά τώρα αυτό που γράφω. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.