Ο Μητσοτάκης θα θέσει την τουρκική προκλητικότητα στη σύνοδο των 27 στο Δουβλίνο – Τι αναφέρει το Politico

Τα θέματα που αναμένεται να θέσει στο “τραπέζι” της άτυπης συνόδου κορυφής του Δουβλίνου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκαλύπτει το Politico.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο αλλά και στην τουρκική προκλητικότητα εν γένει.

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Όπως αναφέρει το Politico το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο δεν έχει εξοργίσει μόνο την Αθήνα αλλά και την ΕΕ και γι αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στο Δουβλίνο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο στην Αθήνα που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η σύνοδος κορυφής υποτίθεται ότι θα επικεντρωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την Ουκρανία.

Το περιοδικό παραθέτει το χρονικό της επικύρωσης του τουρκολυβικού μνημονίου από την Βουλή της Λιβύης τονίζοντας ότι «Η διαμάχη επικεντρώνεται σε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που διεκδικεί έναν διάδρομο στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – ύδατα που η Αθήνα λέει ότι εμπίπτουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της και όπου η ΕΕ έχει υποστηρίξει έργα ενέργειας και συνδεσιμότητας».

«Η Ελλάδα έχει δηλώσει ρητά… ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε κλιμάκωσης, θα ζητήσει κυρώσεις και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης, γράφει το Politico και σημειώνει ότι: Παρά το γεγονός ότι είναι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν διαφωνήσει για τα θαλάσσια σύνορα και τις αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις στην υφαλοκρηπίδα τους. Η Αθήνα φοβάται ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να επικαλεστεί τη συμφωνία με τη Λιβύη για να αμφισβητήσει την υπεράκτια εξερεύνηση νότια της Κρήτης και το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετατρέποντας και τα δύο έργα σε σημεία ανάφλεξης.

Η Τουρκία υπέγραψε τη συμφωνία το 2019 με την υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη και επικυρώθηκε ομόφωνα από τις αντίπαλες αρχές στην ανατολική Λιβύη στις 20 Οκτωβρίου. Η ΕΕ αντέδρασε αμέσως. «Αυτή η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη», ανέφερε κοινή δήλωση στις 20 Οκτωβρίου από τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Αίγυπτος απέρριψε επίσης το συνοριακό σύμφωνο, όπως και το Μπαχρέιν, η Κύπρος (η οποία έχει τις δικές της ξεχωριστές διαφορές με την Τουρκία για την κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού από την Άγκυρα από τη δεκαετία του 1970), το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι υιοθέτησαν αυτό που αποκάλεσε «μαξιμαλιστικές και παράνομες» θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου που ήταν «αποκομμένες από την πραγματικότητα».

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«Περιμένουμε να σεβαστούν την κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα και η Αθήνα πιέζει τώρα την υπόλοιπη ΕΕ για ισχυρότερη δράση.

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«Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», είπε στη Νέα Υόρκη, κρατώντας έναν χάρτη για να απεικονίσει τη θέση της Ελλάδας. «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί… και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν σχεδιάζοντας αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη».

Το Politico σημειώνει: «Η υποθαλάσσια οριοθέτηση των συνόρων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τουρκικής πολιτικής που τονίζει την κυριαρχία της στις παράκτιες περιοχές. Η Άγκυρα στοχεύει να κωδικοποιήσει αυτό που αποκαλεί δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας μέχρι το τέλος του έτους».

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Η παρεμπόδιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Η Ελλάδα και η Κύπρος προειδοποιούν ότι οι αξιώσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν στρατηγικά έργα στην ανατολική Μεσόγειο. Η τελευταία έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη στάσιμη πρόοδο της Τουρκίας στην ένταξη στην ΕΕ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη συνεχιζόμενη παρεμπόδιση από την Άγκυρα μιας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το έργο διακόπηκε το 2024 εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Πριν από τρεις μήνες, η γαλλική εταιρεία Meridiam έγινε ο πλειοψηφικός μέτοχος του έργου.

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Την Τρίτη (10/11/26), ένα γαλλικό πλοίο απέπλευσε από το Ηράκλειο για να ξεκινήσουν οι έρευνες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε σε κοινοβουλευτική επιτροπή την περασμένη εβδομάδα ότι η Αθήνα προετοιμάζεται για τουρκική αντίδραση.

Η ένταση για τα θαλάσσια σύνορα και το ενεργειακό έργο έρχεται καθώς οι ήδη δύσκολοι δεσμοί της Τουρκίας με την ΕΕ – από την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας έως τον ρόλο της Άγκυρας στην ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας – δέχονται μεγαλύτερη πίεση, σημείωσε ο αναλυτής της Carnegie Europe Turkey, Marc Pierini.

«Στην ανατολική Μεσόγειο, αρκετές αποκλίσεις σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα έχουν διευρύνει το χάσμα μεταξύ της Τουρκίας και των κυβερνήσεων της ΕΕ», έγραψε επίσης.