Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Ξανά στον Κορυδαλλό ο αρχηγός της 17Ν – Η έξοδος από την Εισαγγελία Πειραιά(βίντεο)

Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης “17 Νοέμβρη” Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την αναίρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του από τον Άρειο Πάγο.

Γύρω στις 8 το πρωί της Τρίτης 16/6, ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια μεταφέρθηκε με χειροπέδες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και απο εκεί πήρε τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού.

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Η έξοδος από την Εισαγγελία:

Η έξοδος από τη ΓΑΔΑ:

Χθες Δευτέρα 15/6, το Ε’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου είχε κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.

Παρόλο που είχε δοθεί εισαγγελική εντολή για την επιστροφή του στις φυλακές, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο.

Χθες Δευτέρα 15/6 αστυνομικοί μετέφεραν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον Κορυδαλλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Έτσι, λόγω της έλλειψης του σχετικού εγγράφου δεν μπορούσε επίσημα να ξαναμπεί στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν επαφές μεταξύ του εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα Εφετών προκειμένου να βρεθεί λύση για την προσωρινή παραμονή του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

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Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε τελική συμφωνία που να επιτρέπει την παραμονή του στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη ΓΑΔΑ, όπου και παρέμεινε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ουσιαστικά οι δικαστές του Αρείου Πάγου έκαναν δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, κρίνοντας ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυισοβίτες.

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Η απόφαση στηρίχτηκε στον νόμο του 2021 που προβλέπει ότι ένας πολυισοβίτης θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον 25 χρόνια πραγματικά, ενώ έκριναν επίσης ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλιπή αιτιολογία.

Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου να αποφυλακιστεί μετά τα 25 χρόνια με όρους ή θα πρέπει να συνεχίσει να παραμένει κρατούμενος στις φυλακές.

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Όσον αφορά στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που έχει καταδικαστεί οριστικά σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», το όριο αυτό δεν είχε συμπληρωθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι δικαστές έκριναν ότι η αποφυλάκισή του ήταν πρόωρη και μη νόμιμη.

Πλέον, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καλείται να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 25 ετών που προβλέπει ο νόμος.