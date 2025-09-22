Το ΚΚΕ στηρίζει τον Πάνο Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του

Το ΚΚΕ δηλώνει τη στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του. Το κόμμα χαρακτηρίζει το αίτημά του δίκαιο και επισημαίνει την ανάγκη για πλήρη και ανεξάρτητη ανάκριση, χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις ή συγκάλυψη.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι δηλώσεις της κυβέρνησης που «όψιμα αποφάσισε να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» δεν πείθουν, καθώς από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος υπήρξαν προσπάθειες καθοδήγησης της ανάκρισης και παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος. Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να ικανοποιήσουν άμεσα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και των συγγενών για συνέχιση της ανάκρισης, τονίζοντας ότι το εργατικό-λαϊκό κίνημα θα παρεμβαίνει για την αποτροπή συγκάλυψης και την επιβολή της δικαιοσύνης.