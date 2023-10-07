Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση της Χαμάς – “Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ”
Άμεση η καταδίκη της Ελλάδας
Άμεση ήταν η καταδίκη, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της σημερινής επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ.
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).
Greece strongly condemns today's launch of heavy rocket attacks from Gaza against Israel.
Greece stands with Israel and is deeply concerned by this unacceptable escalation of violence. pic.twitter.com/xQbrsgbBx0— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2023
Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».
