Φορολογικές δηλώσεις: Ένας στους δύο δηλώνουν εισόδημα έως 10.000 ευρώ – 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην “τσιμπίδα” των τεκμηρίων

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις για το 2025, με τα εισοδήματα των Ελλήνων να φτάνουν τα 116 δισεκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, οι φόροι που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 13,9 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 1,6 δισ. σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

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Η εικόνα των φορολογικών δηλώσεων αποκαλύπτει μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες. Ένας στους δύο φορολογουμένους, συγκεκριμένα το 52,11% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ενώ μόλις 1.233 άτομα βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας, με εισοδήματα πάνω από 900.000 ευρώ.

Στους μισθωτούς και τους εργαζομένους με ναυτικό εισόδημα, τρεις στους τέσσερις δήλωσαν έως 20.000 ευρώ τον χρόνο. Συνολικά, οι μισθωτοί δήλωσαν εισοδήματα 48,1 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρους 5,67 δισ. Οι συνταξιούχοι εμφάνισαν εισοδήματα 28,36 δισ. και κατέβαλαν 2,49 δισεκατομμύρια σε φόρους.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το έτος 2025 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024, μέσα σε ένα χρόνο δηλώθηκαν επιπλέον εισοδήματα ύψους 9,9 δισ. ευρώ (αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2023), με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα 115,93 δισ. ευρώ, έναντι 106,08 δισ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, το φορολογητέο εισόδημα άγγιξε τα 119,95 δισ. ευρώ ενώ ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, εισοδηματίες και αγρότες ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ από 12,27 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

Οι φόροι για τα τεκμήρια

Στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης πιάστηκαν 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι φορολογήθηκαν για τεκμαρτό εισόδημα 3,88 δισ. ευρώ.

Τα πρωτεία σε πλήθος «πιασμένων» δηλώσεων κατέχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ τη μεγαλύτερη συνολική προσαύξηση εισοδήματος καταγράφουν οι εισοδηματίες.

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Ειδικότερα: 433.697 είναι μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι, 296.284 εισοδηματίες, 69.814 επαγγελματίες και 59.292 αγρότες.

Τη μεγαλύτερη προσαύξηση εισοδήματος λόγω τεκμηρίων είχαν οι εισοδηματίες, με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 243,38 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 215,94 εκατ. ευρώ.

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Τα εισοδήματα

Περισσότεροι από τους μισούς φορολογουμένους (52,11% ή 4.769.821 άτομα) δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Εάν προστεθούν και όσοι δήλωσαν από 10.000 έως 20.000 ευρώ (2.958.581 πολίτες ή 32,32%), προκύπτει ότι το 84,43% των φορολογουμένων- σχεδόν 8,5 στους 10- κινείται κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ ετησίως.

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Στον αντίποδα, εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ δήλωσε μόλις το 1,74% (159.570 ΑΦΜ), ενώ στην κορυφή της πυραμίδας, πάνω από τις 900.000 ευρώ, βρέθηκαν μόλις 1.233 φορολογούμενοι.

Τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση έχουν οι μισθωτοί, καθώς ο φόρος που προέκυψε από τις δηλώσεις τους ανήλθε σε 5,67 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 3,74 δισ. ευρώ και οι συνταξιούχοι με 2,49 δισ. ευρώ. Οι μισθωτοί, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα, εμφανίζουν μικρότερη αναλογία φόρου προς δηλωθέν εισόδημα. Οι συνταξιούχοι, με περισσότερους από 2 εκατ. φορολογουμένους, συγκεντρώνουν περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.

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Κατανομή φορολογουμένων ανά κλίμακα δηλωθέντος εισοδήματος Εισοδηματική Κλίμακα Πλήθος Φορολογουμένων Ποσοστό (%) Σωρευτικό Ποσοστό (%) Έως 10.000 € 4.769.821 52,11% 52,11% 10.000 € – 20.000 € 2.958.581 32,32% 84,43% 20.000 € – 30.000 € 893.166 9,76% 94,19% 30.000 € – 50.000 € 372.219 4,07% 98,26% 50.000 € – 70.000 € 91.000 0,99% 99,25% 70.000 € – 100.000 € 38.485 0,42% 99,67% 100.000 € – 900.000 € 28.852 0,32% 99,99% Πάνω από 900.000 € 1.233 0,01% 100,00% ΣΥΝΟΛΟ 9.153.357 100,00% —

Σε επίπεδο συνολικών μεγεθών, το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε σε 115,93 δισ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από μισθούς, συντάξεις και ναυτικό εισόδημα, που αγγίζουν τα 82,93 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 71,54% της συνολικής «πίτας».

Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα με 10,99 δισ. ευρώ, τα μερίσματα, οι τόκοι, τα δικαιώματα και η υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με 10,80 δισ. ευρώ, τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία με 9,28 δισ. ευρώ και η αγροτική δραστηριότητα με 1,92 δισ. ευρώ.

Μετά την προσθήκη των 3,88 δισ. ευρώ από τα τεκμήρια διαβίωσης και την αφαίρεση ζημιών ύψους 3 δισ. ευρώ και εκπτώσεων 401,42 εκατ. ευρώ, το τελικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 119,50 δισ. ευρώ. Επιπλέον, δηλώθηκαν αυτοτελώς φορολογηθέντα και απαλλασσόμενα ποσά ύψους 15,42 δισ. ευρώ έκαστο.

Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 13,87 δισ. ευρώ. Ο φόρος κλίμακας έφτασε τα 18,02 δισ. ευρώ, αλλά περιορίστηκε κατά 4,37 δισ. ευρώ λόγω των προβλεπόμενων μειώσεων φόρου (αφορολόγητο).

Στον τελικό λογαριασμό προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, 145,23 εκατ. ευρώ από φόρο ναυτικού εισοδήματος και 86,04 εκατ. ευρώ ως «πέναλτι» για φορολογουμένους που δεν κάλυψαν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων, ενώ μέσω παρακρατήσεων είχε ήδη εισπραχθεί ποσό 9,65 δισ. ευρώ.

Οικογενειακή κατάσταση

Σε 4.309.781 ανέρχονται οι άγαμοι με συνολικό δηλωθέν εισόδημα 45,19 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος ανά δήλωση είναι περίπου 10.486 ευρώ.

Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά ανέρχονται σε 1.334.439, με συνολικά εισοδήματα 33,87 δισ. ευρώ και μέσο όρο περίπου 25.382 ευρώ.

Ένα παιδί δηλώνουν 618.122 φορολογούμενοι και 16,60 δισ. ευρώ εισόδημα, ενώ δύο παιδιά δηλώνουν 512.261 και 16,54 δισ. ευρώ.

Με 3 παιδιά δηλώνουν 100.732 φορολογούμενοι με δηλωθέντα εισοδήματα 3,21 δισ. ευρώ.

Πολύτεκνοι είναι 22.542 φορολογούμενοι με εισοδήματα 514,345 εκατ. ευρώ από τους οποίους οι 17.839 δηλώνουν 4 παιδιά και συνολικά εισοδήματα 431,321 εκατ. ευρώ.