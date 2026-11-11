Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Ένα βήμα πριν από την έξοδο από την κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο Μαξίμου

Σε εξαιρετικά δύσκολη πολιτική θέση βρίσκεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μετά τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ και τη μοριοδότησή της ως διακριθείσας αθλήτριας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή στο Live News, το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την κυβέρνηση, είτε με παραίτηση είτε με αποπομπή.

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Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε ο υφυπουργός δεν φαίνεται να έχουν εκτονώσει την πολιτική πίεση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η υπόθεση διερευνάται και ότι θα ακολουθήσει εσωτερική συζήτηση.

Το παρασκήνιο στο Μέγαρο Μαξίμου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης βρίσκεται «πάρα πολύ κοντά» είτε στο να του ζητηθεί να παραιτηθεί είτε στο να απομακρυνθεί από το κυβερνητικό σχήμα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί προβληματισμός, καθώς η υπόθεση αφορά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα: την αξιοκρατία στην πρόσβαση των υποψηφίων στην ανώτατη εκπαίδευση και τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών προνομίων που προβλέπονται για τους διακριθέντες αθλητές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Νέζης, επικοινώνησε με τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη και του μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έδωσε εντολή στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να προχωρήσει σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 1999 για τη μοριοδότηση των διακριθέντων αθλητών, ώστε να κλείσουν τα «παράθυρα» καταχρηστικής αξιοποίησής του.

Τι καταγγέλλουν προπονητής και γονείς

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελίες του προπονητή και γονέων αθλητριών της ομάδας νεανίδων χάντμπολ της Πυλαίας.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κόρη του υφυπουργού εμφανιζόταν ως μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα, χωρίς να συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Ο προπονητής υποστήριξε ότι η νεαρή δεν είχε προηγούμενη ουσιαστική σχέση με το άθλημα, δεν προπονήθηκε με την ομάδα και δεν αγωνίστηκε. Όπως ανέφερε, το όνομά της συμπεριλήφθηκε σε αποστολές και φύλλα αγώνων, ενώ κανονικές αθλήτριες φέρεται να έμειναν εκτός.

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Κατά τον ίδιο, είχε ενημερωθεί ότι επρόκειτο για κόρη κυβερνητικού στελέχους και ότι η παρουσία της στην ομάδα συνδεόταν με προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου. Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι άσκησε οποιαδήποτε παρέμβαση ή προσέφερε χρήματα στην ομάδα.

Τα 9.700 μόρια και η θέση στο Παιδαγωγικό Ρόδου

Σύμφωνα με το Live News, η κόρη του υφυπουργού συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εισήχθη με τη βαθμολογία της σε τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα.

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Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση στην ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, εξασφαλίζοντας προσαύξηση 10% στα μόριά της και θέση στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Η νεαρή φέρεται να μην φοίτησε τελικά ούτε στη Λάρισα ούτε στη Ρόδο, καθώς επέλεξε πανεπιστήμιο στην Κύπρο.

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Σύμφωνα με τη Χριστίνα Κοραή, η θέση στη Ρόδο παρέμεινε κενή, καθώς στη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία δεν προβλέπεται αυτομάτως η κάλυψή της από τον επόμενο υποψήφιο.

Στο συγκεκριμένο σημείο καταγράφεται σαφής αντίθεση ανάμεσα στις καταγγελίες και στην εκδοχή που παρουσίασε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Η απάντηση Τσαβδαρίδη: «Πέρασε με το σπαθί της»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρνείται τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι η κόρη του δεν έκανε ποτέ χρήση της αθλητικής μοριοδότησης για να εισαχθεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Όπως δήλωσε, η κόρη του συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως όλοι οι υποψήφιοι και εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία της.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η νεαρή δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή και σήμερα σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου. Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν στερήθηκε θέση από άλλο παιδί.

Στο προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER παρουσιάστηκε αναλυτικά η απάντηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες για τη μοριοδότηση της κόρης του.

Για τη συμμετοχή της στο χάντμπολ, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια, διέθετε δελτίο της Ομοσπονδίας και συμμετείχε σε αγώνες. Όπως είπε, η απόφαση για τον χρόνο συμμετοχής κάθε αθλήτριας ανήκει αποκλειστικά στον προπονητή.

Παράλληλα, διέψευσε ότι μεσολάβησε για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου και δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε εξήγηση.

Τι απαντά η Ομοσπονδία Χάντμπολ

Θέση στην υπόθεση πήρε και η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, η οποία ανακοίνωσε ότι η αθλήτρια διέθετε νόμιμα εκδοθέν δελτίο σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ΟΧΕ, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει παραβίαση των αγωνιστικών κανονισμών που να στοιχειοθετεί παράνομη ή αντικανονική συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Η Ομοσπονδία διευκρίνισε ακόμη ότι δεν είχε λάβει επίσημη καταγγελία για το ζήτημα. Η μοναδική σχετική αναφορά, όπως υποστηρίζει, περιλαμβανόταν σε υπόμνημα που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο αιτημάτων άλλων αθλητριών να αποδεσμευτούν από το σωματείο και να μετακινηθούν σε διαφορετικές ομάδες.

Η θέση της Ομοσπονδίας αφορά αποκλειστικά τη νομιμότητα του δελτίου και τη συμμόρφωση με τους αγωνιστικούς κανονισμούς. Δεν απαντά στο πολιτικό και ηθικό σκέλος των καταγγελιών, το οποίο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κυβερνητικής συζήτησης.

Κρίσιμες ώρες για τον υφυπουργό Ανάπτυξης

Η τελική απόφαση για την παραμονή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη στην κυβέρνηση αναμένεται να ληφθεί από τον πρωθυπουργό.

Το γεγονός ότι ο Κωστής Χατζηδάκης απέφυγε να προσφέρει πολιτική κάλυψη στον υφυπουργό και περιορίστηκε να δηλώσει ότι το θέμα διερευνάται θεωρείται ενδεικτικό του κλίματος.

Παράλληλα, η κυβερνητική εντολή για αλλαγή του πλαισίου μοριοδότησης δείχνει ότι το Μαξίμου αναγνωρίζει πως υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο σύστημα, ανεξάρτητα από την τελική αξιολόγηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με το ενδεχόμενο παραίτησης ή αποπομπής του Λάζαρου Τσαβδαρίδη να παραμένει ανοιχτό.