Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan είχε σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου, και υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση.

Παράλληλα ο κ.Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας και τέλος, επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.