Θεώνη Κουφονικολάκου: Μηνύει το τρολ “Πεν Νταλαούρα” μετά την επίθεση που δέχθηκε στα social media

Απάντηση ως προς τις αναφορές στα social media από “λογαριασμό-τρολ” με το ψευδώνυμο «Πεν Νταλαούρα» έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της “ΕΛΑΣ”, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 τόνισε πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται στην επίμαχη ανάρτηση.

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«Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες Αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της “ΕΛΑΣ”.

Ειδικότερα, η επίμαχη ανάρτηση συνέδεε την κυρία Κουφονικολάκου με την Attica Bank και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα.