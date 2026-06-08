Κουφονικολάκου: “Δεν παρεμβαίνουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε στήριξη στην ΕΛΑΣ είναι ευπρόσδεκτη”

«Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς κανέναν αποκλεισμό, όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος της Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος της “ΕΛΑΣ” Θεώνη Κουφονικολάκου στον «Παραπολιτικά 90,1» FM το πρωί της Δευτέρας (8/6).

Όσον αφορά τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο συνεργασίας, τόνισε ότι «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές, από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε και δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες».

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Παράλληλα, υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε καταστήσει σαφές με κάθε τρόπο ότι θα δεν έχουμε μέλη βουλευτές της παρούσας Βουλή».

Για τις επιθέσεις από χρήστες του διαδικτύου η ίδια τόνισε: «δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες».

Για τις δημοσκοπήσεις η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ αναφέρει «Φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν τα κόμματα όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις. Μια συνέπεια, μια ροή, μια αποφασιστικότητα, στοιχεία τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα όχι απλά να αυξηθεί και να κλιμακωθεί αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα», είπε και συνέχισε: «Έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ότι αφορά την ακρίβεια. Τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσομακροπρόθεσμα, αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός ο οποίος προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλ. Τσίπρας.

Ερωτηθείσα πως μπορεί να ελπίζει ο κ. Τσίπρας ότι θα ανεβάσει το ποσοστό του από το 17% σε ποσοστό αυτοδυναμίας, η κ. Κουφονικολάου απάντησε: «Καταρχάς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έχουν αλλάξει σημαντικά. Κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ότι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο και έρχεται και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Μιλάει με πολύ σαφήνεια για το πως θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, και στην ενέργεια και στη στέγαση και σε ότι αφορά την ακρίβεια. Μιλάει με μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση την παιδεία και την υγεία, και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλισης το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση».

Ερωτηθείσα αν υπάρχει πιθανότητα ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ, η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε: «Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς, από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ και δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Συμπαράταξη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα προκειμένου να γεννηθεί μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη ΝΔ και μια σύγχρονη κυβερνώσα Αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς κανέναν αποκλεισμό κι όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος της Συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλες είναι ευπρόσδεκτοι αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις».