Θεοδωρικάκος για τα 52 χρόνια της ΝΔ: «Οι αξίες μας, δύναμή μας»

Στις αξίες της παράταξης και στον σχεδιασμό για μια πιο παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα επικεντρώνεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

«52 χρόνια Νέα Δημοκρατία – Οι αξίες μας, δύναμή μας. Με σχέδιο για μια πιο παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα», αναφέρει ο υπουργός Ανάπτυξης.

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Περιγράφει τη ΝΔ ως μεγάλη λαϊκή παράταξη που υπερβαίνει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, θέτοντας ως κοινό σημείο αναφοράς τον πατριωτισμό, την ελευθερία και την αλληλεγγύη.

Οι τέσσερις προτεραιότητες για το μέλλον

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προσδιορίζει ως κρίσιμους στόχους:

Την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες.

Την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

Τη μείωση των ανισοτήτων.

Την αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των πολλών.

Όπως σημειώνει, ζητούμενο είναι μια χώρα που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις νεότερες γενιές, τονίζοντας την ανάγκη να έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα.

Μήνυμα ενότητας και ευθύνης

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για μια ισχυρότερη χώρα απαιτεί σχέδιο, σοβαρότητα και προσήλωση στις αρχές της παράταξης.

«Με σχέδιο, σοβαρότητα, ευθύνη και πίστη στις αρχές και τις αξίες μας, προχωράμε μπροστά ενωμένοι!», καταλήγει.

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Η επέτειος συμπίπτει με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού, στην οποία παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και τη στήριξη της Κρήτης.