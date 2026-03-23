Θεμιστοκλέους: “Όταν όλοι έλεγαν την άποψη τους για το ΕΣΥ, εμείς προτιμήσαμε να ρωτήσουμε τους ασθενείς”

Με ανάρτηση του το μεσημέρι της Δευτέρας (23/3), ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην διαδικασία αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους ασθενείς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Όταν όλοι έλεγαν την άποψη τους για το ΕΣΥ, εμείς προτιμήσαμε να ρωτήσουμε τους ασθενείς που πήραν εξιτήριο. Άλλωστε, αυτοί είναι που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες υγείας, αυτοί είχαν πραγματική εικόνα για το εθνικό σύστημα υγείας.

Και τι μας είπαν; Το 75% αξιολόγησαν την εμπειρία τους ως καλή ή πολύ καλή. Τόνισαν, όμως, και τις αδυναμίες του συστήματος κάτι που λάβαμε υπόψη μας.

Με σχέδιο, επιμονή και μεθοδικότητα το ΕΣΥ αλλάζει!