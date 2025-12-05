Θεμιστοκλέους για ΕΣΥ: “Ιδεατές καταστάσεις δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο”

Την προσπάθεια που γίνεται στο ΕΣΥ για την βελτίωση των συνθηκών εξήρε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους αντιπαραβάλλοντας βίντεο από νοσοκομείο της Βρετανίας.

Αναλυτικά ο υφυπουργός αναφέρει:

Στο video απεικονίζεται η σημερινή κατάσταση σε ένα από τα κεντρικότερα δημόσια νοσοκομεία της Μ. Βρετανίας. Προφανώς, δεν το παραθέτω επικριτικά ή επιδεικτικά. Ούτε με ανέξοδη ευαρέσκεια ούτε με υστεροβουλία να καταδείξω την καλύτερη εικόνα των περισσότερων δικών μας νοσοκομείων σήμερα.

Έχω εργαστεί ως παιδονευροχειρουργός τόσο στην Αγγλία, όσο και στο δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας, και αυτές οι εικόνες μου είναι οικείες. Γνωρίζω, σέβομαι και τιμώ πολύ την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Νιώθω, όμως, υπερήφανος για τα δικά μας αποτελέσματα σήμερα! Και είμαι βέβαιος ότι η διαρκής προσπάθειά μας θα αποδώσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε κοινωνικά πεδία ζωτικής σημασίας, όπως η υγεία, χρειάζεται σύνθεση απόψεων και όχι στείρα αντιπαράθεση και αδιέξοδοι μηδενισμοί. Όταν, επομένως, ορισμένοι επιδίδονται σε διαρκείς αφορισμούς και φαντασιώνονται ιδεατές καταστάσεις που δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, δεν έχει καμία σημασία αν αντιπολιτεύονται εμάς. Επιχειρούν κάτι πολύ πιο άσχημο: Να κλονίζουν διαρκώς την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΕΣΥ. Να σπέρνουν αμφισβήτηση για την Πολιτεία και τους βασικούς της θεσμούς στο ευαίσθητο θέμα της υγείας. Να μπολιάζουν με αμφιβολία. Ιδίως για έναν τομέα για τον οποίο σήμερα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι.

Οφείλουμε, επομένως, όταν τοποθετούμαστε για το «ΕΣΥ» να το κάνουμε με τρόπο που να μην υπηρετεί ματαιόδοξα μόνο το πολιτικό «ΕΓΩ» μας. Γιατί εκείνο που έχει σημασία για τους πολίτες είναι να πηγαίνουμε μπροστά.

Γιατί το ΕΣΥ είμαστε όλοι εμείς