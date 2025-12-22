Θεμιστοκλέους: Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να αγωνιστώ για την Ανατολική Αττική

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην απόφαση του πρωθυπουργού να τον εντάξει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

«Αξία στη ζωή έχει να αγωνίζεσαι και όχι να συμβιβάζεσαι. Να διεκδικείς το καλύτερο. Για σένα, την οικογένεια σου, τους φίλους σου, τον τόπο σου. Η ζωή μας αλλάζει μόνο με τη συμμετοχή. Ρεαλιστικά. Υπεύθυνα. Τολμηρά. Αυτό έχω μάθει δουλεύοντας στο ΕΣΥ ως παιδονευροχειρουργός, ως ενεργός πολίτης, ως πατέρας τριών παιδιών» αναφέρει αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν λειτουργήσαμε έτσι, πετύχαμε πάντα. Οργανώσαμε μέσα σε μία πρωτοφανή πανδημία το αρτιότερο εμβολιαστικό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη. Δείξαμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα μιας Ελλάδας που πρωτοπορεί και πρωταγωνιστεί.

Τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έκανε βήματα μπροστά. Σίγουρα δεν λύθηκαν όλα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πολλά που μας γεμίζουν προβληματισμό και καθημερινή αγωνία. Κάθε πρόβλημα όμως, έχει λύση. Όταν υπάρχει όραμα, σχέδιο, πολλή δουλειά.

Γι’ αυτό και ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δυνατότητα που μου δίνει να αγωνιστώ για τον τόπο που ζω και αγαπώ. Έχουμε επιλέξει συνειδητά να ζούμε στην Ανατολική Αττική. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Να επενδύσουμε στο μέλλον μας. Αξίζουμε περισσότερα και θα τα πετύχουμε».