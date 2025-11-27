Θάνος Πλεύρης: «Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια χώρα για την ασφάλεια της Ευρώπης»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συναντήθηκε σήμερα με τον Πρωθυπουργό του Κρατιδίου της Έσσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Boris Rhein, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός παρουσίασε στον κ. Rhein τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ. «Είμαστε μία χώρα πρώτης υποδοχής με έντονες μεταναστευτικές ροές. Σε μία περίοδο όπου διεθνώς παρατηρούνται ανακατατάξεις, όπως στο Σουδάν, με τη νομοθεσία που ψηφίσαμε πρόσφατα έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε τις ροές κατά 50%».

«Με τη Γερμανία είμαστε σε στενή συνεργασία», σημείωσε ο κ. Πλεύρης ο οποίος πρόσθεσε ότι «είμαστε υπέρ των καινοτόμων λύσεων στο σκέλος των επιστροφών. Στην παρούσα φάση συμμετέχουμε σε συζητήσεις με άλλες χώρες για τα Return hubs, κέντρα δηλαδή όπου θα μεταφέρονται όσοι τους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου. Είμαστε υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων για επιστροφές σε χώρες όπως η Συρία και το Αφγανιστάν. Μάλιστα για τη Συρία έχουμε ήδη ξεκινήσει πιλοτικά τις οικειοθελείς επιστροφές».

Από την πλευρά του, ο κ. Rhein χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «εγγυήτρια χώρα για την ασφάλεια της Ευρώπης». Όπως είπε, «η Ελλάδα έχει αναλάβει μία ιδιαίτερη ευθύνη και θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός ακόμα και στη χώρα μου για το έργο που επιτελείτε».

Ο Πρωθυπουργός της Έσσης σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε μια πιο αυστηρή και περιοριστική πολιτική. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τις δυνάμεις μας ως Γερμανία και ως Ευρώπη. Είμαστε Χριστιανοί και έχουμε ανθρωπιστική προσέγγιση αλλά υπερβήκαμε τα όριά μας».

Στη συνάντηση παρέστησαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δημήτρης Γλυμής, ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάριος Καλέας ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος, καθώς και ο Βουλευτής Σερρών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου.