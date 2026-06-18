Ηράκλειο: Προσωρινός χώρος φιλοξενίας μεταναστών οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ότι ως προσωρινός χώρος φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο επιλέγονται οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών.

Κλιμάκια του υπουργείου έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στον συγκεκριμένο χώρο και βρίσκονται σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λειτουργία του εντός Ιουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χώρος θα λειτουργήσει ως κλειστή προσωρινή δομή, όπως ο εκθεσιακός χώρος της Αγυιάς στα Χανιά, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία . Η επιλογή αυτή του υπουργείου έρχεται αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση όλο το προηγούμενο διάστημα και καθώς πλέον βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και ο προσωρινός χώρος στο Ψυγείο είναι ακατάλληλος.