Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: “Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων”

"Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη"

Τασούλας για τραγωδία στη Χίο: “Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες στο ναυάγιο στη Χίο και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια τόσων ανθρώπων χθες το βράδυ στο ναυάγιο στη Χίο. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισμένους και διασωθέντες. Η στήριξη της ελληνικής Πολιτείας θα είναι αμέριστη».

