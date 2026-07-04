Κωνσταντίνος Τασούλας από το Επιτηρητικό Φυλάκιο Αγαθονησίου: “Να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας έναντι οποιασδήποτε απειλής ή πρόκλησης”

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Αγαθονησίου, όπου τον υποδέχτηκαν ο διοικητής της 79ης Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ταξίαρχος Εμμανουήλ Τουλουπάκης και ο διοικητής του 649ου Τάγματος Εθνοφυλακής αντισυνταγματάρχης Αναστάσιος Φουρίκης και ενημερώθηκε για την αποστολή του Φυλακίου.

Αμέσως μετά, ο κ. Τασούλας προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι «η σημαία που ανεμίζει πίσω μας, ανεμίζει περήφανα και αποφασιστικά, διαδηλώνοντας την ελληνικότητα της περιοχής, αλλά διαδηλώνοντας και την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας έναντι οποιασδήποτε απειλής ή πρόκλησης».

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Ειδικότερα, στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Είμαστε στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. Είμαστε σε ένα σύμπλεγμα νησιών και γύρω μας είναι η Καλόλιμνος, η Στρογγύλη, τα Ίμια, βορειότερα η Σάμος, όλα ελληνικότατα εδάφη, τα οποία από εδώ, από το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, μπορεί κανείς να τα διακρίνει και να τα περιγράψει, αλλά και να τα προστατεύσει. Είμαστε στην άκρη της Ελλάδος, άρα και της Ευρώπης.

Τα απέναντι εδάφη, άλλοτε της Ιωνίας, σήμερα της Τουρκίας, απέχουν λιγότερο από 8 μίλια. Ζήτησα να συναντήσω τους οπλίτες, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτό το επιτηρητικό φυλάκιο. Με υποδέχθηκαν με υψηλότατο φρόνημα και αισθάνθηκα πως η σημαία που ανεμίζει πίσω μας, ανεμίζει περήφανα και αποφασιστικά, διαδηλώνοντας την ελληνικότητα της περιοχής, αλλά διαδηλώνοντας και την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας έναντι οποιασδήποτε απειλής ή πρόκλησης.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στο Αγαθονήσι, είναι παρούσα στα γειτονικά νησιά, είναι παρούσα ιστορικά, είναι παρούσα κοινωνικά, είναι παρούσα με κάθε νόημα. Και η σημερινή Ελλάδα, η νεολαία της Ελλάδος, η νεολαία η οποία υπηρετεί τη στρατιωτική της θητεία, θα θυμάται πάντα με υπερηφάνεια και καμάρι ότι ‘κάποτε υπηρετήσαμε στο Αγαθονήσι, κάποτε είχαμε στα χέρια μας την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Ελλάδος και αυτή την κυριαρχία και αυτή την ακεραιότητα την προστατεύσαμε καλώς’».