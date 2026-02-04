Εκτάκτως στη Χίο ιατροδικαστές και νεκροτόμοι μετά την τραγωδία με τους 15 μετανάστες – Στη ΜΕΘ 3 άτομα

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων μεταβαίνουν στη Χίο προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες τόσο στη θάλασσα όσο και από αέρος για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων μεταναστών.

Όσον αφορά στους τραυματίες, σύμφωνα με τον διοικητή νοσοκομείο της Χίου, Τσακίρη Χρήστου, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 23 τραυματίες, 22 Αφγανοί και μία λιμενικός.

Όπως είπε ο κ. Χρήστου, η κατάσταση της υγείας της λιμενικού είναι καλή, ωστόσο από τους υπόλοιπους τραυματίες οι τρεις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά ηλικίας έως 15 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική.

38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός στο 8μετρο φουσκωτό

Όπως αναφέρει το Λιμενικό στην επίσημη ανακοίνωσή του για το σοβαρό περιστατικό, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας εντόπισαν φουσκωτό ταχύπλοο με μετανάστες να κινείται χωρίς φώτα, προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χειριστής, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, δεν συμμορφώθηκε με τα φωτεινά και ηχητικά σήμερα και, αντιθέτως, ανέστρεψε πορεία, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. «Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα», προσθέτει το Λιμενικό.

Δείτε βίντεο του DEBATER από την επιχείρηση διάσωσης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό έγινε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, 1,5 μίλι από τη Χίο.

Το σκάφος που συγκρούστηκε με αυτό του λιμενικού ήταν ένα φουσκωτό μήκους περίπου 8 μέτρων, με τουλάχιστον 39 μετανάστες (εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους διασωθέντες και με τις μέχρι τώρα δηλώσεις τους, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όλοι είναι Αφγανοί υπήκοοι πλην ενός Μαροκινού, ο οποίος ερευνάται αν είναι ο διακινητής.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή με τη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί, ενώ επισημαίνεται ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο σκαφών στήθηκε άμεσα τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

“Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά”.