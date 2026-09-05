Γρηγόρης Δημητριάδης για Τανάγρα: «Σήμερα η χώρα μας πενθεί – Αθάνατοι»
Με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης τους δύο αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα.
Το δικό του μήνυμα για την τραγική απώλεια των δύο χειριστών του F-4E Phantom II στην Τανάγρα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
Σε λιτή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.
«Σήμερα η χώρα μας πενθεί. Αθάνατοι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Οι δύο χειριστές έχασαν τη ζωή τους όταν το F-4E Phantom II στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα.
Για την απώλειά τους έχει κηρυχθεί, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.
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