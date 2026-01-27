Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μας παγώνει όλους η τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μας παγώνει όλους η τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτηση του, αυτό που συνέβη τους «παγώνει όλους», ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Εκφράζω βαθιά θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους συμπατριώτες μας. Μια τραγωδία που μας παγώνει όλους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους» ανέφερε.

