Τάκης Θεοδωρικάκος: Μας παγώνει όλους η τραγωδία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Το δικό του μήνυμα για την τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτηση του, αυτό που συνέβη τους «παγώνει όλους», ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες των θυμάτων.
«Εκφράζω βαθιά θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους συμπατριώτες μας. Μια τραγωδία που μας παγώνει όλους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους» ανέφερε.
