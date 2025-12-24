Τα μηνύματα Φάμελλου, ΣΥΡΙΖΑ για την Σύλβα Ακρίτα – “Ανεξίτηλο το σημάδι που άφησε στον τόπο, μία πραγματική αγωνίστρια”

Τα συλλυπητήρια τους για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα εξέφρασαν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω αναρτήσεων και ανακοινώσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την κ. Ακρίτα που “έφυγε” από την ζωή σε ηλικία 97 ετών κάνοντας λόγο “για μία πραγματική αγωνίστρια που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στον τόπο”.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας. Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές. Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας. Ως Υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας» αναφέρει ο κ. Φάμελλος.

«Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία» καταλήγει .

Να θυμίσουμε ότι στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Έλενας Ακρίτα, μετά τον θάνατο της μητέρας της Σύλβα σε ηλικία 97 ετών. Μάλιστα, σε ένα συγκινητικό μήνυμα η κ. Ακρίτα αποχαιρέτησε την μητέρα της το βράδυ της Τρίτης (23/12).

«Καλή αντάμωση μανούλα» έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

ΣΥΡΙΖΑ: “Υπόδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας”

Στην δική του συλλυπητήρια ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι:

“Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά με οδύνη και σεβασμό την Σύλβα Ακρίτα. Μία ιστορική μορφή του προοδευτικού χώρου, μία πρωτοπόρο γυναίκα πολιτικό, μια αγωνίστρια του αντιδικτατορικού αγώνα στις γραμμές του Πατριωτικού Μετώπου.

Η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου το 1967, πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης, εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην υπουργική της θητεία ανέλαβε πρωτοπόρες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως ο νόμος για την «Απόσβεση Χρεών Προσφύγων» και το νομοσχέδιο για την υιοθεσία, και εκπόνησε σημαντικές μελέτες για την εποχή για μια σειρά ζητήματα της πρόνοιας, όπως η αξιοποίηση του ΠΙΚΠΑ, οι πολιτικές για τη τρίτη ηλικία και η προστασία κακοποιημένων ατόμων.

Στην κόρη της, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Ακρίτα, τον εγγονό της Παύλο, την οικογένεια, τους οικείους και τους φίλους τους, εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας.

Η Σύλβα Ακρίτα θα αποτελεί πάντοτε υπόδειγμα ήθους και αξιοπρεπούς δημόσιας παρουσίας.“