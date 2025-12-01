Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη την Τρίτη 2/12 για τις συλλογικές συμβάσεις στο Μαξίμου

Σε σύσκεψη για τις συλλογικές συμβάσεις θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 2/12 όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, η σύσκεψη θα γίνει στις 11 το πρωί με την Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων να δίνουν το παρών.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο.

Στις 19:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Grant Thornton Consulting Νικόλαο Καραμούζη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Grant Thornton, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology», που διοργανώνει η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής.