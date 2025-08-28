Σύσκεψη Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ
Τα θέματα που είναι στο επίκεντρο
Με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας συναντάται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται.
Στη συνάντηση συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.
Η σύσκεψη είναι κλειστή και θα ακολουθήσει η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την έδρα σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ και η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους πρυτάνεις.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων της Θεσσαλονίκης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις