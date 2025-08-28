Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μητσοτάκης με το βλέμμα στη ΔΕΘ – Η πλούσια “ατζέντα” και οι επαφές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα Πέμπτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, συνοδεία υπουργών και υφυπουργών, για έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της βόρειας Ελλάδας, ενόψει της ΔΕΘ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός στις 11:30 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη, που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει τις καθιερωμένες επαφές με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 10:00, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί, επίσης, με βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και με Πρυτάνεις, ενώ μετά την ομιλία στην εκδήλωση θα έχει επαφές με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών και ενόψει της σημερινής επίσκεψης είχε σύσκεψη με στελέχη του υπουργείου Υποδομών, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται η επέκταση του μετρό ως την Καλαμαριά, η ολοκλήρωση των έργων για το Flyover, ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και άλλα.

Επίσης, θα κάνει ειδική μνεία και στην κατασκευή των δύο νέων μεγάλων νοσοκομείων της πόλης, το νέο Ογκολογικό και το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Βόρεια Ελλάδα και δη η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς δρομολογούνται μια σειρά κρίσιμων έργων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ήδη από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκαν με δημάρχους της Βορείου Ελλάδος.

Παρόντες ακόμα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής του Νίκος Παπαθανάσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Από υφυπουργούς, παρόντες ο Νίκος Ταγαράς (Περιβάλλοντος), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ανάπτυξης), Σταύρος Καλαφάτης (Έρευνας και Καινοτομίας), Κώστας Γκιουλέκας (Μακεδονίας-Θράκης), Νίκος Ταχιάος (Υποδομών).

Τον κ. Μητσοτάκη συνοδεύουν επίσης μια σειρά στελεχών του Μαξίμου, όπως ο Άκης Σκέρτσος, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γιώργος Ευθυμίου, ο Μιχάλης Μπεκίρης που έχει την ευθύνη και του πρωθυπουργικού γραφειου στη Θεσσαλονίκη, ενώ από προχθές βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για τα κομματικά Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής και η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας Ζήση Ιωακείμοβιτς.