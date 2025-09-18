ΣΥΡΙΖΑ: «Θλιβερή πρωτιά στην παιδική φτώχεια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την «κραυγαλέα αποτυχία των κυβερνητικών πολιτικών» που κατέστησε την Ελλάδα πρώτη στην παιδική υλική στέρηση το 2024.

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή επικαλείται τα «επίσημα στοιχεία της Eurostat, για το έτος 2024, που δείχνουν ότι το 33,6% των παιδιών, κάτω των 16 ετών, στην Ελλάδα (ένα στα τρία παιδιά) βρέθηκε σε υλική στέρηση, δηλαδή στερήθηκε τουλάχιστον τρία (από τα δεκαεπτά) βασικά αγαθά ή υπηρεσίες». Το ποσοστό αυτό, αναφέρουν οι βουλευτές με επικεφαλής την Έλενα Ακρίτα, φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13,6%), πάνω ακόμη και από βαλκανικές χώρες, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μάλιστα, σε σχέση με το 2021, τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι σχεδόν αμετάβλητα (33,9%) ενώ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας παρουσιάζουν σημαντική πτώση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν την ερώτηση στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τους καλούν να απαντήσουν: