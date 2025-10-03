ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο 4/10 η Κεντρική Επιτροπή – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδριάζει αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Divani Caravel (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στις 10:30 π.μ.

Με την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ξεκινά η καμπάνια για την “Προοδευτική Ελλάδα”, ενώ παράλληλα θα εξελίσσονται και οι πρωτοβουλίες για μία “πλατιά κοινωνική και πολιτική συμφωνία για την πολιτική αλλαγή”.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα επαναλάβει την πρόσκληση του προς τις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και τους κοινωνικούς φορείς, όχι μόνο για διάλογο, αλλά για την συμμετοχή σε δράσεις εντός και εκτός βουλής με στόχο την πολιτική αλλαγή και την προοδευτική διακυβέρνηση.

Η Κεντρική Επιτροπή θα ασχοληθεί και με οργανωτικά θέματα. Θα αποφασιστεί η σύνθεση των τμημάτων, το οργανωτικό γραφείο και η ημερομηνία εκλογών για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει οικονομική καμπάνια για την ενίσχυση και των κομματικών Μέσων και του κόμματος, αλλά και οργανωτική για την ενίσχυση των Οργανώσεών.