ΔΟΕ: «Ο φασισμός δεν έχει θέση στα σχολεία μας» – Κάλεσμα για αντιφασιστικές δράσεις σε όλη τη χώρα

Την ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά φασιστικής δράσης που καταγράφονται σε σχολεία της χώρας εκφράζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), καλώντας τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να οργανώσουν αντιφασιστικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

Σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Ο φασισμός δεν έχει θέση στα σχολεία μας», η ΔΟΕ κάνει λόγο για φαινόμενα που προκαλούν έντονη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι ο φασισμός δεν εκφράζεται μόνο μέσα από συνθήματα και σύμβολα, αλλά και μέσω του εκφοβισμού, των απειλών, των επιθέσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ακόμη και της βίας.

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Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προειδοποιώντας ότι η σιωπή και η αντιμετώπιση του φασισμού ως μιας ακόμη άποψης δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωσή του.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη η αντιφασιστική εκπαίδευση να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής καθημερινότητας και όχι να περιορίζεται σε μεμονωμένες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία του φασισμού, της Κατοχής, του Ολοκαυτώματος και της Αντίστασης, αλλά και να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση των προκαταλήψεων, της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προστασία των μαθητών που στοχοποιούνται λόγω της καταγωγής, της θρησκείας, της αναπηρίας ή άλλων χαρακτηριστικών τους, με τη ΔΟΕ να ζητά άμεση υποστήριξη και ουσιαστική παρέμβαση από τη σχολική κοινότητα.

Τι ζητά η ΔΟΕ από τα σχολεία

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα, όπως:

* Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις ηλικίες. * Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αντιρατσιστική και αντιφασιστική αγωγή. * Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών. * Σταθερή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία. * Σαφείς διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών ρατσισμού και βίας. * Χρόνος για συζητήσεις και συλλογικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Παράλληλα, καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν δράσεις στο πλαίσιο του μαθήματος, προτείνοντας επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους και μουσεία, αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ταινιών, καθώς και εκδηλώσεις και συζητήσεις σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων.

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Κλείνοντας, η ΔΟΕ στέλνει σαφές μήνυμα κατά της φασιστικής προπαγάνδας στα σχολεία, τονίζοντας ότι αυτά πρέπει να αποτελούν χώρους γνώσης, κριτικής σκέψης, αλληλεγγύης και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

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«Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ!»