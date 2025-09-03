ΣΥΡΙΖΑ: Νέος αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου ο Φοίβος Τσικλιάς – Το βιογραφικό του

Τον ορισμό του Φοίβου Τσικλιά ως αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του κόμματος με αρμοδιότητα τη βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις. Το 2023 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Β’ Μεσσηνίας.

Αναλυτικά:

Ο Φοίβος Τσικλιάς ορίζεται αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αρμοδιότητα τη βόρεια Ελλάδα.

Ο Φοίβος Τσικλιάς ετών 32 γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Σπούδασε Φιλολογία στο ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων Νεοελληνικών Σπουδών από το Université Paul Valéry – Montpellier 3 και Δημοσιογραφίας από το ΕΑΠ.

Εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιπλέον εργάστηκε επί σειρά ετών σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Διετέλεσε Γραμματέας Θεσσαλονίκης και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από το 2023 ήταν μέλος της Γραμματείας και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσης.

Το 2025 εκλέχτηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.