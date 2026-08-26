ΣΥΡΙΖΑ κατά ΝΔ για την Έλενα Ακρίτα: «Αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία»

Με σκληρή ανακοίνωση και αιχμές κατά της κυβέρνησης απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις πληροφορίες ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προτίθεται να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η Κουμουνδούρου σχολιάζει με σκωπτικό ύφος τη θέση που αποδίδεται σε κυβερνητικούς κύκλους και υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη στάση συνδέεται με την έντονη κριτική που ασκεί η βουλευτής προς την κυβέρνηση.

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«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Δεν θα την υπερψηφίσουν επειδή ασκεί σφοδρή κριτική»

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι κυβερνητικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής λόγω της πολιτικής της στάσης.

«Όπως χαρακτηριστικά λένε οι “κύκλοι”, δεν θα υπερψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα ή στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφορά ευρύτερα τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

«Καθεστωτική λογική»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη Νέα Δημοκρατία για «καθεστωτική λογική», υποστηρίζοντας ότι η απόφασή της αποτυπώνει αρνητική στάση απέναντι στην πολιτική κριτική και στον κοινοβουλευτικό αντίλογο.

«Ομολογούν εν τέλει την απέχθειά τους προς τη δημοκρατική μας λειτουργία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Η Κουμουνδούρου εξαπολύει παράλληλα συνολική επίθεση στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας αναφορά στην ακρίβεια, στη μείωση της αγοραστικής δύναμης, στην κατάσταση του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, καθώς και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από «αλλεργία στην κριτική και τη Δημοκρατία» και καταλήγει:

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«Και πάλι ευχαριστούμε που αποκαλύπτετε το πραγματικό σας πρόσωπο».