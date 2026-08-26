Την Έλενα Ακρίτα θα προτείνει για αντιπρόεδρο της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

Την Έλενα Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε γνωστό η Ρένα Δούρου με δήλωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι, η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής στις 24 Αυγούστου.