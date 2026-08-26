Συνάντηση Μητσοτάκη με Κέμι Μπάντενοχ – Στο επίκεντρο μετανάστευση, ενέργεια και Μέση Ανατολή

Με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Μετανάστευση και ενέργεια στην ατζέντα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της ενέργειας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κέμι Μπάντενοχ αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Συγχαρητήρια για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η Κέμι Μπάντενοχ συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος.

Η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών εκτίμησε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και, ταυτόχρονα, στη μείωση του δημόσιου χρέους.