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Συνάντηση Μητσοτάκη με Κέμι Μπάντενοχ – Στο επίκεντρο μετανάστευση, ενέργεια και Μέση Ανατολή

Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις, την ενεργειακή συνεργασία και τη διαχείριση της μετανάστευσης, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συνάντηση Μητσοτάκη με Κέμι Μπάντενοχ – Στο επίκεντρο μετανάστευση, ενέργεια και Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ. (Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού)
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Με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ, συναντήθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

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Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Μετανάστευση και ενέργεια στην ατζέντα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της ενέργειας και της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κέμι Μπάντενοχ αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

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Πηγή: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Συγχαρητήρια για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η Κέμι Μπάντενοχ συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος.

Η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών εκτίμησε ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας και, ταυτόχρονα, στη μείωση του δημόσιου χρέους.

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